Letta, a Olanda chiedo soluzione comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 30 MAR - "Nessuno chiede una donazione ai Paesi Bassi. Chiediamo una soluzione comune nell'Ue alla peggiore crisi. La favola della cicala e della formica non funziona con il virus. New York o Londra stanno diventando il nuovo focolaio e non vengono dal sud!". Lo scrive su Twitter l'ex premier Enrico Letta postando poi un suo intervento al quotidiano olandese Volkstrand dal titolo: "Questa crisi può uccidere l'Italia". Letta sostiene che "l'immagine che gli italiani hanno dei Paesi Bassi è drasticamente 'peggiorata' in pochi giorni. E non solo in Italia", afferma. "Guardiamo alle reazioni in Portogallo e in Spagna. Sono reazioni stupite, profondamente deluse. Nessuno si aspettava che i Paesi Bassi, uno dei fondatori dell'Unione europea, si comportassero così in questo momento".