Maniere forti per cattura, polemiche

(ANSA) - SALERNO, 30 MAR - Hanno destato scalpore e polemiche i video amatoriali immessi in rete che immortalano l'intervento effettuato dai carabinieri di Salerno al termine di un folle inseguimento, terminato con un auto in fiamme. I militari, come appare dalle immagini, avrebbero colpito più volte il conducente che, in precedenza, si era scagliato con violenza contro i carabinieri. Dei fatti, di cui riferiscono organi di stampa, è stata informata la Procura di Salerno, alla quale sono stati consegnati anche i video pubblicati in rete e che ha aperto un'inchiesta. Dal comando provinciale dei carabinieri hanno fatto sapere in una nota che sono in corso "le opportune verifiche sul rispetto delle procedure da parte dei militari intervenuti e sul comportamento tenuto nel complesso".