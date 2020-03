Anche a fine emergenza mascherine e metro di distanza nei luoghi pubblici. Firmato l'accordo per l'anticipo della Cig

Con ogni probabilità le misure restrittive per contenere il coronavirus in Italia saranno prorogate fino a Pasqua. Lo ha rivelato ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando che una valutazione in merito è stata fatta dal comitato tecnico scientifico. «Il governo - ha detto - si muoverà in questa direzione». L’annuncio ufficiale arriverà al termine del prossimo consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi domani o giovedì.

L’indicazione degli esperti incaricati dal Governo intanto però è chiara: anche ad emergenza finita, quando si potrà ricominciare ad uscire bisognerà mantenere la distanza di almeno un metro e indossare la mascherina nei luoghi pubblici.

Nel frattempo, il governo sta lavorando anche per accelerare sul decreto aprile dove si affaccia, con una certa nettezza, la proposta di un reddito di emergenza.

FIRMATO L’ACCORDO PER L’ANTICIPO DELLA CASSA INTEGRAZIONE

E' stata sottoscritta ieri sera la convenzione per l’anticipo della cassa integrazione da parte delle banche ai lavoratori sospesi a causa dell’emergenza coronavirus. Il governo con la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, l'Abi e le parti sociali, dopo un lungo confronto in videoconferenza, hanno infatti condiviso un protocollo che consente l’anticipo ai beneficiari degli ammortizzatori scoiali previsti dal decreto «Cura Italia». «Un risultato molto importante per milioni di lavoratori», il commento della ministra.