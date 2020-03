Appendino, momento terribile l'affrontiamo uniti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - "Stiamo attraversando un momento terribile, che possiamo affrontare solo restando uniti". A dirlo la sindaca di Torino Chiara Appendino che oggi alle 12, da sola, è scesa in piazza Palazzo di Città di fronte al Municipio per il minuto di silenzio che, insieme alle bandiere a mezz'asta, è stato dedicato alle vittime del Coronavirus. "Bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio in tutta Italia - ricorda Appendino su Facebook - per i lutti che hanno colpito il nostro Paese. Un segnale di vicinanza alle famiglie e ai cittadini che hanno perso i propri cari. Di fronte al Comune, con me, c'era tutta la città". (ANSA).