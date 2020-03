Ateneo etneo testa tessuto anti Covid-19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANIA, 31 MAR - Un laboratorio per la verifica delle qualità funzionali di tessuti per la realizzazione di mascherine e Dpi per la prevenzione del contagio del Coronavirus. E' l''Anti_Covid-Lab' realizzato dall'università di Catania e dai Laboratori nazionali del sud (Lns) dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. Fornirà assistenza tecnico-scientifica alle aziende che potranno richiedere di testare tessuti per realizzare mascherine e altri dispositivi medici secondo gli standard previsti dalle norme vigenti. Si trova nel centro servizi Brit (Bio-nanotech research and innovation tower) dell'ateneo e vi lavora una task-force con personale dei due enti. I test e le analisi sui tessuti riguardano: la caratterizzazione dei materiali, in particolare per le indagini di bagnabilità dei tessuti; analisi morfologica dei materiali su scala micrometrica e sub micrometrica e metodologie di microscopia a scansione elettronica; e campionamento di aerosol con sistema di test a 'impattore a cascata multi stadio. (ANSA).