Coronavirus: Veneto, +219 casi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 31 MAR - Sono 219 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime ore in Veneto, per un totale, partendo da inizio epidemia, di 9.374 infetti. I contagiati attuali sono invece 8.359. Sono i dati dell'ultimo report della Regione Veneto. Da stamane vengono diffusi anche i dati sui decessi cumulati totali (compresi quelli in strutture extra-ospedaliere): sono 492. Le vittime conteggiate nei soli ospedali della regione, invece, sono 465 (+17). Tra i numeri posititivi, i soggetti ormai immunizzati dal punto di vista virologico: 523. Cala ancora, seppur di poco (-4), la pressione sulle terapie intensive, dove ora sono ricoverati 352 pazienti.