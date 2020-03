Deloitte Italia devolve un milione euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Deloitte Italia, la grande società di certificazione dei bilanci e di consulenza legale si mobilita per offrire un contributo al Paese per combattere il coronavius. "Le persone del network hanno risposto all'iniziativa promossa dalla nostra Fondazione - spiega il Ceo Fabio Pompei - donando volontariamente ore del proprio stipendio. Grazie a ciò e ad altre devoluzioni è stato possibile donare alla Protezione Civile 1 milione per l'acquisto di strumenti di ventilazione e dispositivi di protezione per medici e personale infermieristico in prima linea". Pompei chiarisce che, "forte del nuovo programma "Impact for Italy"" (basato sulla consulenza tecnologica per lo sviluppo delle piccole e medie imprese sul territorio) lanciato all'inizio del 2020, Deloitte è anche al lavoro "per identificare soluzioni innovative, rapide ed efficaci al fine di offrire il massimo supporto non solo ai propri clienti, ma alla Business community in generale, ed in particolare a autorità e istituzioni".