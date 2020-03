© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il ministro Luigi Di Maio ha sentito al telefono il ministro turco Mevlut Cavusoglu. In arrivo nelle prossime ore - a quanto si apprende - una nave e un aereo dalla Turchia con aiuti medici per l'Italia, nell'ambito della lotta al coronavirus. Sempre secondo le stesse fonti, Cavusoglu ha detto al capo della Farnesina: "L'Italia per noi è veramente importante, amico mio. Per qualsiasi aiuto noi ci siamo".