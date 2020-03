Madrid: Paese in fase di stabilizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, ha assicurato che la Spagna è in fase di stabilizzazione nella lotta contro la pandemia di coronavirus e ha annunciato che l'obiettivo di questa settimana è rallentare i contagi. Lo scrive l'Efe. Illa, in conferenza stampa, ha affermato che dal 25 marzo c'è stata una svolta con una crescita media del 12% nelle infezioni, sebbene, "siamo di fronte a una settimana complicata e difficile, in procinto di raggiungere il picco dei contagi". Il ministro ha ricordato che i dati di oggi mostrano un aumento del 10%, con 94.417 casi positivi di coronavirus, 9.222 in più in ventiquattro ore e 8.189 decessi, in aumento di 849 casi (+11,5%).