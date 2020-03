© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Oggi le bandiere italiane in tutti gli uffici pubblici sono esposte a mezz'asta in segno di lutto e vicinanza ai familiari delle vittime del #coronavirus e come segnale di partecipazione collettiva al cordoglio delle comunità più colpite". Lo scrive in un tweet Palazzo Chigi pubblicando la foto della sede del governo con bandiera italiana e quella Ue a mezz'asta.