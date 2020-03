Via a manutenzione sanpietrini P.Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Voglio dare una buona notizia a tutti i cittadini. Anche in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo vanno avanti i cantieri importanti per il futuro di Roma. Diventa realtà il nostro 'Piano Sanpietrini', il primo progetto sistematico di manutenzione, valorizzazione e risistemazione della pietra simbolo della nostra città". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Il primo intervento previsto è a Piazza Venezia - aggiunge - dove l'impresa che si occuperà della manutenzione dei sanpietrini ha già iniziato le prime sistemazioni e la delimitazione dell'area di cantiere in prossimità delle limitrofe piazza d'Aracoeli e piazza di San Marco. È proprio in quest'area che i lavori si concentreranno nella fase iniziale. Verrà completamente riqualificata la pavimentazione in sanpietrino, che sarà mantenuto su tutta la piazza". Gli interventi su Piazza Venezia dureranno circa 210 giorni, afferma ancora Raggi. "Tra i prossimi interventi - conclude - ci sarà quello di via IV Novembre".