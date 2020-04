© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - KABUL, 1 APR - Una delegazione di talebani ha incontrato rappresentanti del governo afghano per la prima volta in 18 anni per discutere di uno scambio di prigionieri, prerequisito per altri negoziati sul futuro del Paese. Lo ha reso noto il Consiglio di sicurezza nazionale afghano su Twitter. Le due delegazioni hanno discusso "faccia a faccia" ieri a Kabul facendo passi avanti "sugli aspetti tecnici" e "si incontreranno di nuovo giovedì per altri colloqui".