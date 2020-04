Consiglio Sicurezza Onu vota a distanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 01 APR - Il Consiglio di Sicurezza dell' Onu si sta incontrando virtualmente a causa del coronavirus, e per la prima volta ha approvato quattro risoluzioni in remoto. Ci sono voluti una decina di giorni di negoziati per stabilire la metodologia del voto: alcuni paesi volevano spostare le riunioni totalmente in videoconferenza mantenendo lo stesso sistema per alzata di mano, ma secondo fonti del Palazzo di Vetro la Russia - membro permanente con diritto di veto - si e' opposta. Cosi' i membri del Consiglio hanno stabilito un termine di tempo di 24 ore dopo discussioni a porte chiuse sulle bozze di risoluzioni entro cui devono inviare il voto elettronicamente al segretariato delle Nazioni Unite, incaricato poi di diffondere i risultati.