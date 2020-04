Conte: 'Misure fino al 13, se i dati si consolidano, allenteremo. Allenamenti sospesi, non abbiamo autorizzato l'ora del passeggio con i bambini'

"Non siamo in condizione di abbracciare una posizione diversa di rallentare e allentare questi disagi", intervento straordinario di Conte. Dopo una breve analisi dei dati di oggi, il premier ufficializza: "Ho firmato la proroga dell'attuale regime fino al 13 aprile. Vi chiediamo un altro sforzo e unsacrificio. Se iniziassimo ad allentare gli sforzi: oltre allo stress psicologico avremmo danni peggiori". Ma ci sono gli indisciplinati, chi non rispetta il decreto. "Una sparuta presenza che non rispetta le regole: per pochi non dobbiamo rischiare tutti. Abbiamo inasprito le sanzioni per chi non rispetta". Pasqua in arrivo: "Le nuove misure, mi spiace arrivino in una festa come Pasqua". Cinte ha guardato anche in avanti: "Questo ulteriore sforzo ci consente di valutare una prospettiva. Nel momento in cui i dati si consolideranno, e non posso dire il 14 aprile, allenteremo. Non possiamo prevedere l'andamento della curva". Una volta che sarà possibile "Entreremo nella fase due 'la convivenza con la malattia', dopo di questa la 'fase tre' la ripresa, la ricostruzione e del rilancio della vita sociale ed economica". E anche "sedute di allenamento sospese", Non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio coi bambini. Abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l'accompagno di un bambino. Ma non deve essere l’occasione di andare a spasso e avere un allentamento delle misure restrittive».

