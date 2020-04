Coronavirus: sindacato infermieri, mascherine si strappano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CHIVASSO, 01 APR - Protestano gli infermieri in servizio all'ospedale di Chivasso. Le ultime mascherine chirurgiche distribuite all'interno di alcuni reparti - sostengono - si strappano con facilità. Si tratterebbe di una partita di mascherine importate dall'estero. "Questa è la realtà con la quale gli operatori devono fare i conti tutti i giorni - denunciano dal Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche -. E' chiaro che le aziende sono state abbandonate ma avrebbero potuto dare qualcosa anche loro". Il Nursing Up, intanto, ha presentato un esposto alla procura di Ivrea "sulle inaccettabili condizioni di sicurezza degli infermieri all'Asl To4 e in Piemonte". (ANSA).