© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "C'è stato anche un attacco hacker una settimana fa allo Spallanzani, ma senza successo. Abbiamo degli ottimi Servizi nazionali a tutela pubblica, che ci hanno ragguagliato su questo". Lo ha detto in video-conferenza stampa l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Accertamenti sono in corso da parte della Procura di Roma che ha aperto un fascicolo anche sulle truffe per i fondi di solidarietà.