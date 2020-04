Guarito, ricompare il principe Carlo (con un messaggio agli anziani)

Guarito e non più infettivo, almeno secondo i medici britannici, il principe Carlo - reduce da una settimana d’isolamento nella tenuta scozzese di Balmoral dopo essere risultato positivo al coronavirus - è riapparso oggi in pubblico per rivolgere un messaggio alla gente del Regno e in primis agli anziani, più vulnerabili alla minaccia del Covid-19.

Nel video, diffuso da Clarence House, il 71enne erede al trono britannico, da tempo co-reggente di fatto della dinastia al fianco della regina Elisabetta, 94 anni da compiere, ha augurato «tempi migliori» ai sudditi e ha evocato la sua «esperienza strana, frustrante, a tratti angosciante» di paziente contagiato e costretto alla quarantena. «In quanto patrono di Age UK e assieme a mia moglie (Camilla), patrona di SilverLine (due associazioni d’assistenza alla terza età, ndr), posso dire che i nostri cuori sono con tutte le persone anziane del Paese che in questo tempo affrontano difficoltà», ha detto, oltre che «con tutti coloro che hanno perduto persone care o devono sopportare la malattia, l’isolamento, la solitudine in circostanze dure e abnormi». Il principe di Galles ha peraltro elogiato lo spirito di unità e di solidarietà mostrato «in tutte le comunità di questa nostra terra da individui e gruppi di volontari meravigliosi"; non senza esaltare «l'eroismo» di medici e infermieri che stanno combattendo, «sotto enormi pressioni», una «straordinaria battaglia» negli ospedali dell’Nhs, il sistema sanitario nazionale

