Iran, Patriot in Iraq fonte instabilità

(ANSA) - ISTANBUL, 1 APR - L'Iran avverte che eventuali attività militari americane in Iraq, tra cui lo schieramento di missili antiaerei di difesa Patriot, rischiano di "trascinare la regione nell'instabilità" e "in una situazione disastrosa", causando "tensioni" mentre il mondo sta già affrontando la crisi legata alla pandemia di coronavirus. Lo sostiene in una nota il ministero degli Esteri di Teheran, sottolineando che tali "attività vanno contro la posizione ufficiale del governo iracheno del suo Parlamento e del suo popolo". Gli Usa, aggiunge il comunicato di Teheran, dovrebbero al contrario "rispettare il volere del popolo iracheno e del suo governo e lasciare il Paese".