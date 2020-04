Venezuela: Osa sostiene proposta Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 01 APR - L'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha espresso in una nota il suo sostegno alla proposta avanzata dagli Stati Uniti per una transizione democratica in Venezuela. "La Segreteria Generale dell'Osa ritiene che il piano presentato costituisca una valida proposta di soluzione per uscire dalla dittatura usurpatrice e riportare la democrazia nel paese. Il percorso proposto nel piano del Dipartimento di Stato merita il sostegno di tutti coloro che lottano per elezioni libere e trasparenti in Venezuela, secondo gli standard della Carta democratica interamericana, e con l'osservazione internazionale, compresa l'Osa", si legge nel comunicato. L’organizzazione sottolinea che “il coinvolgimento della comunità interamericana e internazionale sarà essenziale per aiutare a porre rimedio alla drammatica situazione umanitaria del popolo venezuelano”, e ritiene necessaria "l’uscita dal Paese dei migliaia di agenti di sicurezza e di intelligence stranieri".