Zingaretti, mollare ora? Sforzi inutili

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Il mio contributo è non partecipare a un dibattito che non ha senso se non fondato sulla scienza e scelte condivise da prendere insieme. Dobbiamo occuparci della ripresa, nelle forme possibili, ma non ci sarà ripresa se non si sconfigge il virus. Se si molla ora rischiamo di vanificare tutti gli sforzi". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti replica a chi gli chiede di pronunciarsi sulle parole di Matteo Renzi circa i i tempi della ripresa delle attività produttive.