2.477 nuovi positivi in italia (in percentuale il dato più basso da un mese), ancora tanti morti: 760. Positivo il dato dei guariti: 1.431

Sono complessivamente 83.049 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.477. Mercoledì l’incremento era stato di 2.937 I tamponi fatti oggi sono 39809, circa cinquemila in più di ieri. Quindi il dato è positivo perché pur essendo stati fatti molti più tamponi oggi, l'aumento dei malati è più basso: 1 malato ogni 8,5 tamponi fatti, l'11%, ovvero il dato più basso da un mese a questa parte (l'altro ieri era stato 2.107 e ieri 2.937). Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 115.242. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. Sono 4.053 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.351 sono in Lombardia. Degli 83.049 malati complessivi, 28.540 sono poi ricoverati con sintomi e 50.456 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono 18.278 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.431 in più di ieri. ono 13.915 i morti dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 760. Mercoledì l’aumento era stato di 727. «Le donazioni sul conto corrente della Protezione civile sono arrivare a 101 milioni e 246 mila euro, una cifra importante, grazie alla generosità di grandi e piccoli donatori. Rispetto a ieri abbiamo speso altri 1,8 milioni, per un totale di 9,9 milioni, per acquistare ventilatori e dispositivi di protezione individuale (Dpi)», ha aggiunto il commissario Angelo Borrelli. «Il 61% del totale dei contagiati è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, numero cresciuto anche percentualmente, e si riduce il numero degli ospedalizzati».

"E' illusorio pensare che tra un mese avremo zero nuovi positivi. Va rafforzata la prevenzione. Servono linee guida chiare, anche perchè il test da solo non dà certezze". Così Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali, all’aeroporto di Caselle Torinese, dove ha accompagnato a bordo di un aereo della guardia di finanza, 22 medici volontari che hanno aderito al bando della Protezione Civile per aiutare le regioni in difficoltà nella gestione del Covid-19. "E' una corsa contro il tempo, vogliamo triplicare o anche quadruplicare i posti in terapia intensiva in Italia, erano 5.624 e ora sono 9.200, e ne servono altri" aggiunge Boccia. "Presto arriverà liquidità alle imprese" anticipa.