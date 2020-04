© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 2 APR - Gli americani hanno acquistato quasi 2 milioni di pistole nel mese di marzo: una cifra record, seconda sola al boom di acquisti seguito alla strage di Sandy Hook nel 2012, quando l'ex presidente Barack Obama minacciò restrizioni sull'acquisto di armi. A fare i conti è il New York Times notando una corsa alle armi durante l'emergenza coronavirus in seguito ai timori di disordini sociali.