© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 02 APR - "E' evidente che gli Eurobond sarebbero una risposta efficace". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista all'emittente tv spagnola La Sexta. "Ho ragionato di un progetto ampio che esprima una politica fiscale in grado di rafforzare tutti gli Stati europei in modo che si possa reagire contro l'emergenza finanziaria", ha sottolineato Conte, ricordando la sua proposta di un European Recovery and Reinvestment Plan.