Corea Sud, nuovi contagi scendono a 89

(ANSA) - PECHINO, 2 APR - La Corea del Sud ha riportato ieri 89 nuovi casi di contagio da coronavirus, in calo sui 101 di martedì, per totali 9.976. Nei suoi aggiornamenti quotidiani, il Korea Centers for Disease Control and Prevention ha menzionato altri 4 decessi, a 169 complessivi. In aumento di 18 unità, a 601, i casi di contagio importato, nel giorno dell'avvio delle nuove regole sulla quarantena di 14 giorni, obbligatoria per coloro che entrano nel Paese. Da domenica sono anche operative le sanzioni fino a un anno di carcere e la multa di 8.000 dollari per le violazioni della quarantena.