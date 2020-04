Crimi, sì ad uscita bimbi vicino casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Con la Circolare del Ministero dell'Interno che consente l'uscita di bambini da casa accompagnati da un genitore "non cambia niente: è consentita, come sempre, l'attività motoria necessaria attorno a casa. E' stato aggiunto che è compresa l'attività motoria necessaria per i bambini. Quindi oltre a quella mia necessaria, se porto il bambino piccolo è consentito, sempre nei 200 metri vicino casa. Non cambia nulla". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno e capo politico di M5s Vito Crimi ad Agorà, su Rai 3. "Le Circolari - ha sottolineato Crimi - sono per gli agenti accertatori perche tutti agiscano nello stesso modo, per evitare che uno dica 'questo non è consentito'. Se io ho un bambino di 2 anni e lo porto con me attorno a casa, questo può essere consentito".