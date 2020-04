Di Maio a Nato,tutelare soldati a estero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Dobbiamo lavorare insieme per la tutela dei nostri militari impegnati all'estero. Rappresentano il nostro orgoglio, rischiano la propria vita per la pace e la loro salute va tutelata con attenzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, partecipando alla ministeriale Nato in videoconferenza. "La credibilità dell'Alleanza - ha aggiunto Di Maio - risiede anche nella sua abilità di prendere decisioni e agire concretamente in ogni circostanza".