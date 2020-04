Salvini, Orlando non sa quello che dice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Quando il vicesegretario del PD Orlando dice che la sanità deve essere centralizzata, non sa quello che dice". Lo ha affermato Matteo Salvini in una diretta su Facebook. Salvini ha fatto l'esempio delle mascherine: "la Regione Lombardia ha fatto produrre milioni di mascherine da aziende italiane con materiali approvati dal Politecnico di Milano, che è una delle migliori università del mondo, ma siccome da Roma manca la certificazione dell'istituto superiore di sanità, queste mascherine non possono essere utilizzate. Manca il bollino blu dello Stato, il bollino blu della banana Chiquita".