Verso sospensione zona rossa a Medicina

(ANSA) - BOLOGNA, 02 APR - La cittadina bolognese di Medicina potrebbe vedere presto sospesa la sua "zona rossa". "Domani la Regione deciderà, stiamo cercando di allentare le misure - ha detto Sergio Venturi, commissario regionale ad acta per l'emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna, nel bollettino pomeridiano via Facebook - e di capire in che modo allentarle, senza passare però ad un 'tana libera tutti'. Le cose stanno andando bene, ma abbiamo bisogno di qualche giorno per capire se abbiamo spento l'incendio".