Ma prima non è stato così ed è stato dannoso, si poteva evitare - Oggi l’Europa si mobilita al fianco dell’Italia, ma va riconosciuto che nei primi giorni della crisi, di fronte al bisogno di una risposta comune, in troppi hanno pensato solo ai problemi di casa propria. La riflessione è della presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen in una lettera su Repubblica in cui fa il punto sugli ultimi interventi, ricordando fra l’altro lo strumento SURE per la salvaguardia dell’occupazione nei Paesi più colpiti. Quello passato, osserva, è stato un comportamento dannoso e che poteva essere evitato, ma ora l’Europa ha cambiato passo.



Verso un milione di casi nel mondo - I casi di coronavirus si avvicinano velocemente alla soglia del milione a livello globale: è quanto emerge dall’ultimo bollettino della John Hopkins University, che indica un bilancio dei contagi nel mondo a quota 935.817, con 47.208 morti e 193.700 guariti.

Gli Stati Uniti guidano la classifica dei casi con un bilancio complessivo di 215.417 - seguono l’Italia (110.574) e la Spagna (104.118) - e sono ora al terzo posto per numero di decessi (4.757).

Oltre 5.000 morti negli Usa - Il numero di decessi provocato dal coronavirus negli Stati Uniti ha superato quota 5.000: è quanto emerge dall’ultimo bollettino della Johns Hopkins University. Nel Paese i contagi sono 215.417, i morti 5.116 e le persone guarite 8.566. Come è noto, sempre negli Usa nelle ultime 24 ore è stato registrato un record giornaliero di 884 morti.

Piazza Affari apre in rialzo

Piazza Affari allunga il passo (+1,27%) sostenuta dai petroliferi sull'onda del rimbalzo del greggio che guadagna oltre il 10%. Eni è in vetta al listino (+7,65%) seguita da Saipem (+7,52) e da Tenaris (+4,9%). Resta l'interesse per Pirelli (+3%) grazie alle novità nell’azionariato e su Atlantia (+2%) con una soluzione più vicina per un passo indietro da Aspi. In linea con l’indice le banche mentre lo spread retrocede da 191 punti.

Russia, contagi salgono a 3.548, 30 i morti - La Russia ha confermato 771 nuove infezioni da coronavirus, portando il numero ufficiale di casi nel Paese a 3.548, segnando un aumento record di infezioni in un solo giorno. I morti intanto sono saliti a 30. Lo riporta la Tass.



300mila disoccupati in piu' in Spagna - Sono oltre 300mila i disoccupati in più nel solo mese di marzo in Spagna come conseguenza del coronavirus. Lo ha reso noto il governo in base alle richieste dei sussidi di disoccupazione.