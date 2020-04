Biden, allentare sanzioni Usa a Iran

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 3 APR - Joe Biden, frontrunner democratico nella corsa alla Casa Bianca, ha sollecitato oggi un allentamento delle sanzioni americane contro i Paesi più colpiti dalla pandemia di coronavirus, a partire dall'Iran, in particolare per facilitare l'arrivo di materiale medico. "Al centro di questa pandemia mortale che non rispetta alcuna frontiera, gli Stati Uniti dovrebbero prendere delle misure per offrire l'aiuto che possiamo alle nazioni piu' toccate dal virus, tra cui l'Iran", ha detto in un comunicato.