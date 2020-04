Bologna, forza il blocco stradale e grida 'sono positivo'

Dopo aver forzato un blocco stradale, è fuggito ed è stato fermato dai carabinieri solo dopo una colluttazione durante la quale continuava a gridare: «Sono positivo al virus». E’ successo ieri mattina nel Riminese, tra Cattolica e Misano, dove un brasiliano di 32 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ma il magistrato non ha applicato la misura cautelare per motivi igienico sanitari.

Ora si trova all’ospedale Ceccarini di Riccione: quando è arrivato aveva oltre 38 di febbre ed è stato sottoposto al tampone. Tre carabinieri, riporta la stampa locale, sono rimasti feriti. Insieme all’uomo, in auto, c'era la madre.

