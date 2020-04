Coronavirus: Modi, accendete una candela

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 3 APR - Il premier indiano Narendra Modi in un suo breve appello alla nazione ha invitato oggi tutti i cittadini ad accendere una candela, o la luce del telefonino, questa domenica - per 9 minuti, dalle ore 21:00 - per sconfiggere "le tenebre e l'incertezza" provocate dal coronavirus. L'invito ha scatenato sul web una marea di apprezzamenti: secondo la numerologia e i calcoli astrologici della tradizione indiana, infatti, la data e l'orario scelto coinciderebbero con il momento della massima influenza benefica del pianeta Marte sull'intero Paese. L'India è in lockdown dal 25 di marzo: nelle ultime 48 ore il numero dei positivi al virus ha visto una drastica impennata, superando i duemila casi, con 53 decessi.