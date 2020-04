© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 3 APR - La diocesi di Roma ha raccolto donazioni per oltre 78mila euro per l'emergenza coronavirus. Sono stati destinati 40.000 euro all'ospedale Madre Giuseppina Vannini delle Figlie di san Camillo per l'acquisto di due ventilatori polmonari; mentre 25.000 sono stati consegnati all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani per l'acquisto di letti per emergenza Covid-19 in uso presso i reparti. Lo rende noto il Vicariato.