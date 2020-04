© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 3 APR - "I Coronabond? Non mi interessa come chiameremo gli strumenti per il contrasto alla crisi. Dobbiamo trovare lo strumento migliore e reagire insieme all'aggravarsi della crisi economica. Abbiamo bisogno di tutta la forza dell'Ue e delle garanzie di Stato europee per rendere sicuro il futuro dell'Europa". Lo dice Luigi Di Maio in una lunga intervista a Der Spiegel.