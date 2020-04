E' morto Silvano Cinelli, fondatore di Ciesse Piumini

E’ morto ieri a 88 anni Silvano Cinelli, storico imprenditore di Borgo a Buggiano (Pistoia) fondatore nel 1976 del brand Ciesse Piumini. Lo rende noto l'azienda spiegando che Cinelli si è spento per cause non riconducibili all’attuale emergenza Coronavirus.

Grazie alla creatività di Silvano Cinelli, ricorda una nota, le cui iniziali compongono il nome dell’azienda, Ciesse Piumini è stata la prima realtà a commercializzare le giacche a vento in piuma d’oca e successivamente in goretex, e proprio per questo a diventare leader del settore negli anni '80-'90, creando dei capispalla iconici destinati a restare nell’immaginario collettivo. Il presidente esecutivo dell’azienda Fabio Primerano saluta e ringrazia a nome di tutti i dipendenti, i collaboratori, gli azionisti, i clienti e i fornitori, «lo storico Papà. Il tuo spirito avventuriero, innovativo ed impavido sarà sempre tra di noi».