Festa alternativa S.Efisio per Covid-19

(ANSA) - CAGLIARI, 03 APR - Festa di Sant'Efisio a Cagliari a rischio, almeno nella versione degli ultimi decenni, quella conosciuta in tutto il mondo per la lunga processione in abiti tradizionali della Sardegna: impossibile pensare a una invasione di decine di migliaia di fedeli davanti al rischio contagio da coronavirus. E dalla rete spunta una possibile alternativa: il simulacro del martire in giro per tutta la città, quartiere per quartiere. A bordo di un furgoncino d'epoca, uguale a quello che aveva portato il santo in processione anche sotto le bombe e tra le macerie del 1943, in piena seconda guerra mondiale. L'idea è stata lanciata da Bepi Anziani, giornalista ed ex direttore dell'emittente tv locale Videolina. E sta raccogliendo molti consensi con centinaia di post di apprezzamenti sui social.