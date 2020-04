In Italia trend contagi stabile, boom di guariti

Calano ricoveri e intensive. Lombardia : scontro Fontana-Governo - L'aumento dei contagi da coronavirus in Italia è stabile, in lieve rallentamento: 2.477 i casi in più resi noti ieri. Per una sostanziale diminuzione di contagi bisognerà attendere almeno 1-2 settimane, secondo gli epidemiologi. Balzo dei guariti, altri 1.431. Calano i ricoveri e le terapie intensive. Partono intanto i test sierologici. Scontro sulla Sanità lombarda: Crimi critica la gestione dell’emergenza da parte della Regione, mentre Fontana parla di «briciole da Roma».

USA segnano record al mondo per morti in un giorno - Record mondiale di numero di morti in un giorno per gli Usa: 1.169, per un totale di circa 6mila; quasi 250mila le positività nel Paese. Trump intanto parla di «bel gesto da parte di Putin" in merito agli aiuti dalla Russia. Nel mondo i contagi hanno superato quota un milione, i decessi 50mila. Prima risoluzione sul coronavirus da parte dell’Onu, che invita alla «cooperazione internazionale» e al «multilateralismo»