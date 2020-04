Iv,bonus 500 euro per vacanze in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 3 APR - "Il Coronavirus ha messo in ginocchio il turismo nel nostro Paese. Per questo, come Iv, abbiamo proposto nelle scorse settimane una misura per incentivare le famiglie italiane a fare le vacanze nel nostro Paese, aiutando così il settore ricettivo e turistico. Con il governo siamo al lavoro per un bonus da almeno 500 euro a famiglia". Lo scrive su Fb l capogruppo di Iv Maria Elena Boschi, chiedendo anche "una agevolazione fiscale a coloro che decidono di ristrutturare, modernizzare la propria attività turistico-ricettiva.