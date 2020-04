Martella, task force contro fake news

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 3 APR - "Stiamo istituendo proprio in queste ore una task force che chiameremo Unità per il monitoraggio contro la diffusione delle fake news. Si tratterà di un organismo molto snello, molto smart, collegato ai cittadini, che servirà per smontare e smascherare queste notizie false che possono determinare un danno alla nostra società, alla coesione sociale, vorrei dire anche alla qualità stessa della democrazia". Così Andrea Martella, esponente del Partito Democratico e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, ad Agorà Rai Tre, con riferimento alla prossima istituzione di una task foce sulle fake news.