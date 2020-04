Orban, ora lotta al virus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 3 APR - Viktor Orban replica al Ppe dopo che ieri 13 partiti del centrodestra europeo avevano esortato l'espulsione di Fidesz. "Con tutto il rispetto non ho tempo per questo", scrive Orban a Antonio Lopez Isturiz White, segretario generale del Ppe. "Non riesco ad immaginare come si possa avere tempo per fantasie sulle intenzioni degli altri paesi - scrive - Sono pronto a discutere ogni questione una volta che la pandemia sarà finita". Ma "fino ad allora dedicherò tutto il mio tempo esclusivamente a salvare le vite del popolo ungherese".