(ANSA) - WASHINGTON, 3 APR - Nelle ultime 24 ore nello Stato di New York sono morte 526 persone per coronavirus, l'aumento giornaliero finora più alto: lo ha riferito nel suo briefing quotidiano il governatore Andrew Cuomo. In totale ora ci sono 102.863 casi positivi, con quasi 3000 decessi e oltre 14 mila pazienti ricoverati.