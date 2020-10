© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 3 APR - In Spagna appare sempre più probabile una proroga del lockdown come misura per contrastare la diffusione del coronavirus, di altri 15 giorni rispetto alle disposizioni attuali, fino quindi al 26 aprile prossimo. Lo riferisce El Pais sottolineando che il governo sta lavorando a questa ipotesi con l'obiettivo di ottenere la necessaria approvazione del governo nei prossimi giorni, tra mercoledì e giovedì.