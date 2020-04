© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 3 APR - "E' stato un gesto molto carino da parte di Vladimir Putin": così il presidente americano Donald Trump ha commentato il cargo russo pieno di materiale medico "di alta qualità" arrivato ieri a New York per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Non sono preoccupato dalla propaganda russa", ha aggiunto Trump, ricordando che l'offerta di aiuto era stata avanzata dallo stesso presidente russo in una loro recente telefonata.