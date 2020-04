Vestager, preoccupa divisione Nord-Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 3 APR - "Sono profondamente preoccupata" per la divisione tra Nord e Sud in Ue. "Questa è una pandemia, è una situazione molto diversa da qualsiasi altra. Serve un'amnistia sulle posizioni viste durante la crisi finanziaria". Lo dice la vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager ad un gruppo ristretto di media, tra cui l'ANSA. "Occorre un dibattito senza tabù, per capire cosa fare - afferma -. Ne usciremo velocemente solo se ci aiutiamo a vicenda, o servirà più tempo con conseguenze sociali molto più gravi".