10 sanitari ucraini a Marche Nord

(ANSA) - PESARO, 04 APR - Sono in arrivo a Pesaro gli operatori sanitari del contingente ucraino messo a disposizione dalla Protezione Civile per supportare l'azienda ospedaliera Marche Nord impegnata ormai da 40 giorni nell'emergenza Corona Virus. Per Marche Nord sono a disposizione complessivamente dieci operatori di cui quattro infermieri (due di terapia intensiva e due terapia non intensiva) e sei medici (due anestesisti, un infettivologo e tre internisti). Resteranno per 21 giorni. "Nuova linfa - spiega Maria Capalbo, direttore generale dell'azienda ospedaliera Marche Nord Maria Capalbo - fondamentale per dare sollievo ai medici e infermieri che da 40 giorni senza sosta assistono i pazienti Covid. Non posso che ringraziarli, la loro disponibilità e dedizioni a questo lavoro permetterà di far passare qualche ore di riposo ai nostri operatori, anche in vista delle feste pasquali".