Coronavirus: oltre 3.600 casi in Romania

(ANSAmed) - BUCAREST, 4 APR - In Romania sono stati registrati 430 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, con il totale salito a 3.613, mentre i decessi sono finora 141, 25 nell'ultimo giorno. La Romania è il Paese della regione balcanica con il bilancio più pesante in termini di contagi e vittime. Intanto, la polizia ha denunciato un infermiere dell'ospedale Floreasca di Bucarest, che adesso rischia un processo penale, per aver sottratto 2 mila mascherine e diverse bottigliette di disinfettanti dal nosocomio in cui lavorava.