Dalla Regione Emilia Romagna iniziative di supporto psicologico

La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna, ha divulgato l’elenco delle iniziative di supporto psicologico e di gestione dello stress messe in campo dalle aziende sanitarie della regione e rivolte a cittadini soli, operatori sanitari e pazienti. Si tratta di un servizio di ascolto e consulenza attraverso colloqui telefonici o in videochiamate con personale qualificato, per chi in questi giorni sta vivendo una situazione di disagio psicologico e sente il bisogno di un aiuto competente. L’elenco e i numeri telefonici delle strutture sanitarie che organizzano i servizi di assistenza sono presenti nel sito «Er Salute» della Regione.

Difficoltà del personale medico, infermieristico e sociosanitario che opera in prima linea,il dolore di chi ha perso un familiare ma anche la sofferenza di chi è solo, la gestione della paura e delle emozioni all’interno delle mura domestiche, le relazioni con figli e conviventi: sono solo alcune delle criticità che accompagnano la diffusione del Coronavirus. Trovare un «nuovo equilibrio» - spiega la Regione - è per tutti una necessità. Oltre a queste, «l'assenza di contatto umano, interazioni sociali, il cambiamento delle proprie abitudini o anche solo l’impossibilità di godere dell’aria aperta - sottolineano la vicepresidente con delega alle disuguaglianze, Elly Schlein e l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - possono avere delle ripercussioni negative, nel lungo periodo e nell’immediato».

