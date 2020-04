Dedicata Covid rivista San Francesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 4 APR - E' dedicato al coronavirus e alla "inedita" Pasqua il numero di aprile della rivista San Francesco edita dai frati di Assisi. Sul titolo della copertina, disegnata da Antonio Sullo, campeggia la scritta "Ce la faremo" e l'immagine del Santo che senza paura porta l'Italia sulle spalle, "assaltata" dal Covid-19. Una miriade di uccelli, con tanto di mascherina protettiva, fanno da scudo attorno al Poverello, aiutandolo a sostenere la Nazione ferita. In un mondo colpito dalla pandemia e che ha bisogno di vicinanza e sostegno i frati del Sacro Convento di Assisi - è detto in una loro nota - hanno deciso di inviare gratuitamente a chi lo richiede tre numeri del mensile francescano, di aumentare il numero delle dirette streaming di messe e preghiere su sito sanfrancesco.org e di attivare un numero verde 800.333.733 per parlare direttamente con i frati.