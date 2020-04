Iraq: Zurfi pronto a dare lista ministri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BEIRUT, 4 APR - Il premier incaricato iracheno Adnan Zurfi si appresta a consegnare al presidente della Repubblica Barham Salih la lista dei ministri del prossimo governo. Lo riferisce l'ufficio di Zurfi citato dall'agenzia governativa irachena Nna. Zurfi è stato incaricato lo scorso 17 marzo. E ha tempo fino al 16 aprile per consegnare la lista dei componenti del nuovo dicastero. Nella nota Zurfi assicura di aver nominato tutti ministri "competenti". Zurfi però non è sostenuto dalla maggioranza parlamentare, dominata da due partiti vicini all'Iran ed espressione delle milizie armate sciite anti-Isis che nelle elezioni del 2018 hanno tradotto in consensi politici il favore popolare seguito alla "vittoria" contro l'Isis nel dicembre del 2017. Il premier dimissionario Adel Abdel Madhi si era dimesso lo scorso novembre a seguito di massicce e prolungate proteste popolari anti-governative, proseguite per mesi in gran parte delle regioni centro-meridionali dell'Iraq, dominate dalla comunità sciita. (ANSAmed).