Maschere snorkeling adattate a Inrca

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 04 APR - Nell'emergenza coronavirus 250 maschere adattate per la respirazione dei pazienti grazie a Decathlon e Università di Camerino. La scuola di Architettura di Unicam, con sede ad Ascoli, ha consegnato ieri all'Inrca di Ancona le prime 100 valvole di adattamento per le 250 maschere da snorkeling donate alla Regione Marche da Decathlon Italia. Dopo la donazione Unicam si è offerta di realizzare con stampa 3D le valvole di raccordo per l'adattamento ai macchinari per la terapia Cpap (assistenza respiratoria per pazienti non in terapia intensiva). L'ateneo sta procedendo con una capacità di circa 20 pezzi al giorno e la produzione terminerà entro il 7 aprile, dopo di che sarà organizzata la distribuzione agli enti del servizio sanitario regionale. "Un esempio di collaborazione a tutto tondo - afferma il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - tra enti,istituzioni pubbliche e privati, per affrontare l'emergenza mettendo in campo le migliori risorse a disposizione. Ringrazio Decathlon e Unicam".